CORSA EUROPA LEAGUE, CALENDARI A CONFRONTO. CI CREDETE? INTANTO VENTURA FA UN REGALO CHE CAMBIA TUTTO

Adesso l'Europa League è molto più vicina, ecco le calendario di tutte le squadre e le partite che le aspettano. Mentre la Lega con Ventura sta per fare un grande regalo alla sesta...

La sconfitta dell'Inter in casa contro la Sampdoria ha riaperto clamorosamente tutto, adesso la corsa per i tre posti dell'Europa League è diventata aperta a quattro squadre che si giocheranno due posti dato che ormai la Lazio sembra saldamente quarta.

Stiamo parlando di Atalanta, Inter, Milan e Fiorentina. Quattro squadre in sette punti, dalla squadra viola il sesto posto dista meno quattro, un posto che per adesso è occupato dall'Inter il quale, calendario alla mano, ha le gare più difficili da affrontare rispetto a tutte le altre.

Quest'anno un regalo enorme alla squadra che arriva sesta potrebbe arrivare dalla Lega Calcio, dato che per accontentare la richiesta del commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura il campionato molto probabilmente verrà anticipato al 12 di agosto per favorire l'Italia nella corsa alla qualificazione al prossimo mondiale dato che la gara decisiva contro la Spagna si giocherà proprio ai primi di settembre. Questo significa che tutte le squadre dovranno anticipare di almeno 10/15 giorni l'inizio della preparazione e quindi i preliminari di Europa League che iniziano a fine luglio, non sarebbero più un problema e una grande differenza con tutte le altre che in pratica dovranno iniziare quasi tutte insieme i rispettivi ritiri precampionato.