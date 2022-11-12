Corriere fiorentino scrive: "Nico Gonzalez può dire addio alla Fiorentina a gennaio. Freddezza Commisso"

Nico Gonzalez è al centro di numerose polemiche a Firenze, non gioca con la Fiorentina ma partirà con l'Argentina per il mondiale

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino ci sarebbe molta freddezza da parte di Rocco Commisso nei confronti di Nico Gonzalez, l'argentino potrebbe dire addio anche alla Fiorentina nel mese di gennaio, di ritorno dal mondiale che giocherà in Qatar con la maglia dell'Argentina. Nico è finito nel mirino della società per gli acciacchi sospetti che non gli hanno fatto giocare tante partite con la maglia viola.

LE PAROLE DI CASSANO SU MOURINHO

https://www.labaroviola.com/cassano-demolisce-mourinho-da-roma-solo-risse-e-proteste-parole-contro-karsdorp-vergognose-da-cacciare/192141/