Corriere Fiorentino: “Palladino potrebbe lasciare fuori Gosens e Bove. Al loro posto Biraghi e Sottil”

Due possibili sorprese nella formazione di Palladino oggi

In quattro per due maglie, tutto sulla fascia sinistra. Due possibili sorprese nella formazione titolare di Raffaele Palladino. Il primo è quello tra Gosens e Biraghi, con il capitano che potrebbe tornare dal 1' nel ruolo a lui più congeniale, quello dell'esterno basso. Il tedesco tra l'altro è tornato dagli impegni con la nazionale tedesca dove ha disputato due spezzoni di gara.

L'altro ballottaggio riguarda Sottil, che potrebbe - molto a sorpresa - togliere la titolarità a Bove. L'ex Roma non è propriamente un esterno, e contro una piccola non sarebbe peregrino pensare all'impiego di un giocatore meno tattico ma con più spunto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/ecco-chi-e-rayan-vitor-il-brasiliano-che-vuole-la-fiorentina-ricorda-nico-e-ilicic-ha-la-fame-di-adriano/273199/