Corriere dello Sport: “Arthur, Commisso poco convinto dal prestito. Vuole pagare solo il 30% di ingaggio”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa chiarezza, l’affare Arthur non è a rischio per la Fiorentina. Oggi ci sarà una chimata tra i due club per limare i dettagli che riguardano l’ingaggio del brasiliano. La Fiorentina in un primo momento doveva pafare il 50% dei 6,5 milioni lordi di stipendio. Ora Commisso non sembra più molto convinto di questa operazione visti i 2-3 milioni di prestito oneroso. La Viola vuole pagare massimo il 30%. La Fiorentina studia un piano per convincere Juve e il calciatore, mettendo una consistente parte di bonus.

