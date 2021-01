Conte si lamenta già della Fiorentina: “Partita venerdì, perché non possiamo spostarla a sabato?”

Fiorentina-Inter, la prima giornata di ritorno, si giocherà venerdì prossimo a Firenze, ma questa data non piace particolarmente ad Antonio Conte, tecnico nerazzurro, che oggi in conferenza stampa ha parlato dell’argomento. Infatti l’Inter martedì è impegnata nella sfida contro la Juventus in Coppa Italia, e per Conte queste partite ravvicinate sarebbero un problema:

E’ confermato che si giocherà venerdì a Firenze o speri si possa rinviare a sabato?

“Sinceramente è una domanda da fare alla società. Non vedo però il motivo per non spostarla a sabato”.

