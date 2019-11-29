Commisso: "Procediamo ma la strada non è ancora spianata". Nardella: "Il nuovo stadio sarà più bello del c.s."

“Come sempre è andata bene, il rapporto è eccellente, sono molto contento, siamo al lavoro, ho spiegato a Commisso la variante urbanistica che abbiamo adottato lunedì scorso (sull'area Mercafir, ndr);...

“Come sempre è andata bene, il rapporto è eccellente, sono molto contento, siamo al lavoro, ho spiegato a Commisso la variante urbanistica che abbiamo adottato lunedì scorso (sull'area Mercafir, ndr); e del fatto che il Soprintendente Pessina darà un parere definitivo anche sul Franchi per quanto riguarda il discorso delle curve, della possibilità o no di demolizione. Noi comunque stiamo andando avanti sulla Mercafir, perché ormai abbiamo preso un impegno su quel fronte e quindi vogliamo essere di parola con gli impegni che abbiamo preso”. Così il Sindaco Dario Nardella, uscendo da Palazzo Vecchio insieme al presidente della ACF Fiorentina Rocco Commisso, al termine dell'incontro, al quale hanno partecipato anche il DG viola Joe Barone e Giuseppe Commisso. “Concordo con ciò che ha detto il Sindaco – ha detto Rocco Commisso – vengo qui spesso ed ogni volta andiamo avanti, ma non siamo ancora lì, nel senso di trovare la strada tutta spianata per cominciare a fare qualcosa, sia a Campo di Marte che alla Mercafir. Spero che si vada un po' più 'fast' così posso prendere una decisione per fare un bello stadio a Firenze”. “Faccio un grande in bcca al lupo a Rocco – ha aggiunto Nardella – per domani sera (si gioca Fiorentina – Lecce, ndr) e gli ho fatto anche le congratulazioni per il centro di Bagno a Ripoli che è molto bello, ma lo stadio di Firenze sarà ancora più bello”.

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