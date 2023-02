Commisso: “Il nuovo Franchi senza la Fiorentina non si sarebbe fatto anche se non ci metto soldi”

Rocco Commisso ha parlato da Palazzo Vecchio dove è intervenuto in occasione di un’iniziativa con gli studenti americani, queste le parole del patron della Fiorentina raccolte da Radio Bruno:

“Cercherò di portare avanti Firenze con belle parole, questa città è più vostra che mia. Lo stadio nuovo senza Fiorentina non ci sarebbe mai stato, è anche merito nostro anche se non ci metto soldi di tasca mia. Il Viola Park speriamo che sia pronto tra maggio e giugno. Prima di partire parlerò con il sindaco Dario Nardella, fino ad ora non l’ho ancora fatto”

IL PARERE DI ANTOGNONI