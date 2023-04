Commisso è tornato a Firenze: allo stadio per Fiorentina-Cremonese, tanti temi caldi sul tavolo

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato a Firenze pochi minuti fa, come preannunciato nei giorni scorsi. Il presidente viola domani sera seguirà in tribuna la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Ma non solo, in questi giorni Commisso dovrà fare i conti con diversi temi tra cui la probelmatica questione relativa al restyling del Franchi, ore calde dunque per la società viola.

