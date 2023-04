Gazzetta, domani chance per Castrovilli: il 10 vuole riprendersi il tempo perso a causa dell’infortunio 

Scrive Gazzetta, “Castrochance”. Dopo le gioie europee con tanto di due reti messe a segno con Sivasspor e Lech Poznan, domani potrebbe nuovamente essere l’occasione di Gaetano Castrovilli. Il numero 10 viola scalpita dopo mezza stagione passata ai box in seguito al terribile infortunio al ginocchio subito circa un anno fa e domani in Coppa Italia contro la Cremonese spera possa nuovamente essere la sua notte. Dopo il “tour de force” (gradito) cui la Fiorentina si sta sottoponendo in questo aprile, sperando di bissare a maggio, è logico che Italiano faccia la conta per capire chi sta meglio. A Monza, ad esempio, aveva fuori mezza squadra tra Gonzalez, Ikone, Brekalo, Bona-ventura, Sirigu e Venuti. Senza considerare che Amrabat e Mandragora non erano certo al top.

Per questo occhi puntati sulla metà campo, reparto fulcro per congelare, anzi se possibile incrementare, il doppio vantaggio ottenuto nella gara di andata. Senza soffrire come accaduto recentemente ad esempio con il Lech. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

