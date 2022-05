Commisso: “Da Chiesa e Vlahovic solo 50 milioni, il resto comprono acquisti fatti. Cessione fake news”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della società viola rispondendo alle domande dei giornalisti, tra cui Labaro Viola. Queste le parole di Commisso:

“Faccio i complimenti al settore giovanile per i traguardi raggiunti. Per la mia salute ho dovuto vivere un momento difficile, ma adesso ringraziando dio le cose stanno andando al meglio, ringraziando mia moglie e mio figlio perchè mi sono vicini. Ho sbagliato a tornare in Italia ma l’ho fatto per parlare con Vlahovic, non è bastato e mi sono solo ammalato.

Prima di me la Fiorentina si è salvata all’ultima giornata, al mio primo anno siamo arrivati decimi e nessuno era migliorato cosi tanto alla sua prima stagione, il secondo anno le cose sono andate male perchè ho sentito la piazza e ho mandato via Iachini, mi prendo io la responsabilità di questa scelta. La Fiorentina quest’anno ha fatto 22 punti in più rispetto all’anno passato, nessuno in Europa ha fatto cosi bene.

Lo stadio è fondamentale, ma prima dello stadio bisogna aumentare i nostri ricavi, le cose quest’anno sono andate meglio, ma abbiamo un monte ingaggi di 70 milioni. Tutte le squadre che sono davanti a noi hanno ricavi più alti dei nostri. Senza ricavi non si possono spendere i soldi per i giocatori

Posso andare a Wall Street e prendere 2/3 miliardi in una settimana, avevo detto che quest’anno dovevamo arrivare nella parte sinistra della classifica e siamo arrivati settimi, nessuno se lo aspettava. Questo grazie al lavoro di Italiano e di tutta la squadra.

Noi vogliamo sempre cercare di fare meglio ma dipende dai ricavi, vendendo Vlahovic e Chiesa abbiamo fatto grandi plusvalenze cosi per essere sicuri di non avere problemi con il Fair Play Finanziario. Non è vero che ci sono 150 milioni che devono arrivare alla Fiorentina, è vero che sono arrivati i soldi di Chiesa e Vlahovic ma abbiamo anche speso. Il vero numero è 50 milioni e non 150, perchè ci sono tutti i soldi che abbiamo speso per comprare altri giocatori, arriveranno 50 milioni nei prossimi 4 anni, quando scrivete cercate di dire la verità.

Difficile competere con squadre che in Italiano hanno incassi 2/3 volte più grandi dei nostri, noi non possiamo fare come la Juventus, negli ultimi 3 anni hanno messo 700 milioni e oggi il loro valore di affari è di 800 milioni, Suning ha perso il controllo della sua azienda, la famiglia Zhang, hanno molto debiti ed altri possono prendere il controllo dell’Inter. Il Milan si venderà ad una grande cifra ma prima di loro mister Lee ha perso 500 milioni. Sulla Roma ho sentito dire che è stato fatto un grande lavoro, sono arrivati settimi lo scorso anno, quest’anno sono arrivati 1 punto in più di noi spendendo per Mourinho e spendendo più di 100 milioni sul mercato. Rispetto a questo squadra il nostro è stato un successo fenomenale.

Per prendere Italiano abbiamo pagato 1 milione per la clausola e abbiamo dato un giocatore che vale Hristov che vale 3 milioni. Sulla cessione? Aspetto che qualche fiorentino voglia comprare la Fiorentina ma nessuno si è fatto sentire, non ho mai parlato con nessuno per vendere la Fiorentina, sono tutte fake news. Ho visto tanti messaggi, ma Rocco va via quando Rocco vorrà andare via, anche se ci sono minacce che arrivano, chi lavora per la Fiorentina e la famiglia Commisso non può avere minacce, ho detto a Joe Barone di andare alla polizia per denunciare

Contro l’Udinese e la Sampdoria abbiamo fatto schifo ma Italiano li ha saputi mettere a posto, la Juventus ha 500 milioni di ricavi enormi ed è sempre bello vincere contro di loro”

PEDULLA PARLA DI VICARIO ALLA FIORENTINA