Commisso commosso: “Grazie ai ragazzi che mi hanno dedicato la vittoria e chiesto di tornare presto”

Questo il commento del presidente Rocco Commisso ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina:

“Che vittoria oggi, sono molto felice, abbiamo fatto una prestazione molto bella e importante, meritando i tre punti in casa di una squadra in lotta per lo Scudetto. Voglio fare i complimenti al Mister per il lavoro che sta facendo e ho voluto parlare direttamente con Gonzalez, Cabral e Ikoné, calciatori e uomini che hanno voluto fortemente la Fiorentina e ci stanno dando grandi gioie. Mi ha riempito il cuore sentire tutti i nostri calciatori che mi hanno dedicato la vittoria e mi hanno chiesto di tornare presto e mi ha fatto molto piacere vedere finalmente uno stadio pieno per una partita di questa importanza. Uno spettacolo bellissimo”

TIRIBOCCHI ESALTA LA FIORENTINA