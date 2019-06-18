Commisso: "Chiesa non lo vendo nemmeno per 100 milioni, non ho bisogno di soldi. Non ha clausole nel contratto"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:"Ho visto giocare Federico sabato ed ha fatto cose straordinarie: il primo gol è stato fantastico...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:

"Ho visto giocare Federico sabato ed ha fatto cose straordinarie: il primo gol è stato fantastico, così come il secondo. È il nostro orgoglio. Da quando sono arrivato è come se Chiesa avesse fatto tre gol! Non lo vendo: ho detto nel giorno della mia presentazione che Chiesa rappresenta la Fiorentina in Nazionale, un orgoglio unico. Non lo vendo nemmeno per 100 milioni: non abbiamo bisogno di soldi. Mi hanno detto che nel suo contratto non ci sono clausole che lo liberino. Voglio tenere Federico a Firenze almeno un altro anno e quando dico “almeno” è perché vorrei tenerlo di più, ma vediamo. Non ho ancora parlato con lui, lo farò prossimamente: adesso va lasciato concentrato. Quando faccio una promessa io la mantengo: come potrei cominciare la mia avventura a Firenze vendendo il giocatore che ci rappresenta in Nazionale?”