Commisso chiama la squadra per festeggiare la vittoria. Tanti complimenti a Piatek e al mister Italiano

Il presidente della Fiorentina Commisso ha voluto fare i complimenti alla squadra per la grande vittoria sull'Atalanta

Come fa sapere la Fiorentina anche Rocco Commisso, dagli USA, ha voluto esprimere la sua gioia alla squadra per la vittoria sull'Atalanta. Il presidente viola ha infatti chiamato la squadra negli spogliatoi per fare i complimenti. Il patron ha parlato con Italiano e con diversi calciatori, congratulandosi in particolare con Piatek per il gol segnato.

INTANTO L'ATALANTA CONTINUA A PROTESTARE PER IL GOL ANNULLATO

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