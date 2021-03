Cinque viola in Nazionale, i sudamericani restano a Firenze. Prandelli ritroverà tutti dal 1° aprile

Cinque Nazionali in giro e tutti gli altri al centro sportivo a lavorare da domani mattina in vista della gara contro il Genoa. Prandelli in questi giorni dovrà fare a meno dei serbi Vlahovic e Milenkovic, degli italiani Castrovilli e Biraghi ma anche di Amrabat che nonostante non sia al top della condizione, ieri pomeriggio è partito con un volo privato per rispondere alla convocazione del suo Marocco. I sudamericani sono potuti rimanere nel club visto che la Conmebol ha sospeso la doppia data di marzo alle qualificazioni ai Mondiali. Prandelli avrà tutta la squadra a disposizione a cominciare da giovedì primo aprile, cioè due giorni prima della sfida di Genova. Lo riporta il Corriere dello Sport.

