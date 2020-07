Chiamata Commisso-Ribery, il francese non ha detto che vuole lasciare la Fiorentina

Ieri secondo La Nazione quella tra Franck Ribery e Rocco Commisso è stata una lunga chiamata. Il presidente viola ha cercato di tranquillizzare il francese il quale si è sentito violato e preoccupato per chi per lavoro lascia la sua famiglia a casa. Commisso si è messo a disposizione del francese. Ribery sembra che non abbia manifestato la volontà di lasciare Firenze. Dopo l’infortunio subito nella sfida di Parma oggi verrà valutata la caviglia ma il campione ex Bayern ha tranquillizzato il patron viola sulle sue condizioni fisiche.