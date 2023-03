Cecchi su Cabral: “Quando è arrivato sembrava temesse la palla, adesso no. Ha strappato maglia titolare a Jovic”

Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina soffermandosi sulle ultime buone prestazioni di Arthur Cabral. Ecco le sue parole:

Come arriva la Fiorentina alla gara con il Milan? Parlavamo alla vigilia di Verona quanto fosse temibile quella partita. Adesso possiamo concentrarci ad un recupero in classifica e affrontare un bel percorso europeo. Il Milan è squadra vera e l’abbiamo visto scorsa settimana ma la Fiorentina può fare una bella partita. Quest’anno con le grandi squadre abbiamo fatto grandi partite e la Fiorentina può giocare sabato con leggerezza e con il fatto che non ha niente da perdere.

Cabral? Il giocatore mi sembra diverso a quel gigante fragile quando anno scorso. Era fragile e sembrava quasi temesse la palla: oggi, invece, è altro è un centravanti compiuto. Fa gol sporchi ma anche dei gioielli come quello di Braga: penso che la maglia da titolare se la sia conquistata e l’abbia strappata a Jovic.

Nico Gonzalez? A me pare che non è mai il primo cambio anche quando non gioca bene ed ho l’idea che la lunga assenza l’abbia un po’ arrugginito. Nelle ultime partite non è stato brillante e non ha neanche fatto prendere gialli agli avversari, che è una sua caratteristica, ma l’unico modo è farlo giocare.

IL CURIOSO DATO SU ANTONIN BARAK