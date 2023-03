Barak è il secondo giocatore in Serie A per palloni toccati in area avversaria

Kickest ha svolto un’analisi dettagliata sui centrocampisti della Serie A che hanno giocato più di 500 minuti dall’inizio dell’anno. Tra i giocatori che hanno preso parte al podio di questa speciale classifica ci sono anche Roberto Pereyra e Charles De Ketelaere. Quest’analisi si basa sui palloni che tali centrocampisti hanno toccato in campionato nell’area di rigore avversaria, dunque non prende in considerazioni i gol che poi hanno realizzato da quella posizione. Questo è proprio il caso di De Ketelaere, il quale ancora non è riuscito a incidere con la maglia rossonera, ma si trova al primo posto. Il secondo se lo aggiudica il 72 viola mentre il terzo è occupato dal fantasista dell’Udinese.

