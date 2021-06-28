Cecchi: "Stravedo per Italiano. Confusione? Con i nuovi presidenti è sempre accaduto"

Cecchi a Radio Bruno: "Se Italiano è un rattoppo, è un rattoppo affascinante!

Intervenuto alla trasmissione "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno, il giornalista della Nazione Stefano Cecchi ha commentato l'approdo di Italiano sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole:

"Stravedo per Italiano. Se è un rattoppo, è un rattoppo affascinante. Però mi dispiace molto per gli amici spezzini, fosse accaduto a me ci sarei rimasto molto male anche io".

Prosegue Cecchi: "A Firenze è capitato spesso che con l'arrivo dei nuovi presidenti ci fosse confusione. Poi si parla tanto del fatto che la Fiorentina abbia fatto male a cercare Italiano. Sono tutti stati movimenti legali, che rientrano nel regolamento, quindi non capisco perché farla così lunga".

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