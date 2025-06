Cecchi: “Se Dodo venisse ceduto, credo non ci sarebbero grossi problemi per sostituirlo”

A Radio Bruno ha parlato Stefano Cecchi per commentare i temi principali del mondo viola durante questo mercato estivo: “Se mi dicessero di scegliere chi sacrificare tra Dodo, Comuzzo e Kean, direi sicuramente i due difensori. Dato che Dodo non ha un gran rapporto con la società, credo possa andare anche perché esistono dei giocatori in grado di sostituirlo. Certo mi dispiacerebbe perché lo vorrei tenere, ma se bisogna fare delle scelte non mi strappo i capelli per lui.”

Sul centrocampo: “Sento nomi di qualità che vanno bene per la Fiorentina come Rovella e Bernabé, mi sembrano degli ottimi interpreti che ci farebbero salire di livello e in queste mosse vedo già la mano di un grande allenatore come Pioli che è di un’altra natura. Inoltre, sono arrivati dei giovani come Fazzini che tifa viola ed è un fattore in più, per il momento non si può non essere contenti ma deve restare Kean.”