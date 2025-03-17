Cecchi: "Palladino ha trovato il vestito per la sua Fiorentina, abbiamo visto l'identità che volevamo"

Il noto giornalista ha parlato in radio della grande vittoria dei viola di Palladino contro la Juventus per 3-0

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per commentare la grande vittoria viola di ieri contro la Juventus: "Oggi è un bellissimo giorno per essere fiorentini perché noi saremo provinciali, ma non m'interessa. L'importante è appartenere e noi siamo quelli con la maglia viola che rappresentiamo Firenze mentre di là conta solo vincere, ma non gli riesce più farlo da un po'. Stamattina gli juventini ci hanno invidiato perché essere fiorentini è una meraviglia che non potranno mai vivere."

Sulla Juventus: "Dobbiamo ringraziare la dirigenza bianconera perché hanno preso Douglas Luiz a 50 milioni e ci hanno regalato un fuoriclasse come Fagioli che, ieri ha fatto una prestazione incredibile facendo ballare tutto il centrocampo della Juve, dove per Motta non poteva giocare e si sono presi Vlahovic e Nico per un attaccante fenomenale come Kean che è una forza della natura. Veiga si è fatto male a marcarlo, è un carrarmato."

Su Palladino: "Sono abbastanza sicuro che ieri il mister ha trovato finalmente l'abito giusto per la sua Fiorentina perché il 3-5-2 è il tuo modulo perfetto con un centrocampo ottimo in grado di coprire e ripartire e una coppia davanti su cui puntare che solo l'Inter ha più forte. Da ieri ricomincia una nuova stagione con questi titolari e con una buona panchina perché avere Adli, Folorunsho e Beltran a disposizione è tanta roba."

Su Gudmundsson: "Ha quello sguardo freddo nordico che sembra non avere emozioni, ma quando ha il pallone tra i piedi e gioca libero fa la differenza. Gudmundsson non deve essere ingabbiato, deve avere la libertà di esprimere il suo calcio in ogni momento e quando calcia è una sentenza."