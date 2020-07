Castrovilli: “Sono pronto per la 10, sarei onorato di indossarla. Sogno la Champions con la Fiorentina”

Oggi in edicola, sul Corriere Fiorentino, troviamo un’intervista a Gaetano Castrovilli, centrocampista viola:

“Indossare la maglia numero 10 della Fiorentina la prossima stagione? Sarebbe un sogno che si realizza, mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossarla. Ora mi sento bene ma non è stato facile riprendere dopo la pausa forzata, prima del lockdown ero in ottima forma. Iachini? Ci martella sempre, ci sprona. Abbiamo attraversato un brutto momento ma lui ci è sempre stato vicino. Montella per me è stato importantissimo, mi ha lanciato titolare in Serie A. Ribery è un campione, a noi giovani ci dà tanti preziosi consigli. Amrabat ci aiuterà molto il prossimo anno. Sogno di giocare la Champions con indosso questa maglia”.

