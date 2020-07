Cutrone: “Sarò io il bomber della Fiorentina. Firenze è il posto ideale per me, tifosi straordinari”

Oggi troviamo un’intervista di Patrick Cutrone all’interno de Il Corriere dello Sport.

“Chiesa? Mi ha colpito la forza fisica, la tecnica e la sua velocità. Fede sa sempre creare la superiorità numerica. Ribery? Con un compagno così in rosa tutto è più semplice, sa sempre dove deve metterti la palla. Oggi incontreremo la Roma, hanno obiettivi importanti ma vogliamo continuare a muovere la classifica, sarà una bella gara. La nostra classifica non rispetta il valore della Fiorentina, dobbiamo dimostrarlo. Futuro? Firenze ed i suoi tifosi sono straordinari. Penso che Firenze sia il posto ideale per me. La Fiorentina cerca il bomber da doppia cifra? Sarò io, voglio ripagare della fiducia che mi è stata data. Iachini è preparato, ci ha trasmesso la sua grinta anche durante il lockdown”.

BASILE: “NON DIMENTICHIAMOCI CHE L’HA PRESO PRADÈ”