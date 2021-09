Castrovilli, notte in ospedale dopo l’impatto contro il palo: nessuna frattura, sarà out contro l’Inter

Castrovilli, impatto molto forte e senza possibilità di una minima protezione perchè tutto troppo veloce per poter reagire. Il centrocampista viola è rimasto a terra per un paio di minuti abbondanti. Ritorno negli spogliatoi e poi passaggio immediatamente susseguente all’ospedale per gli accertamenti necessari che hanno confermato una forte contusione al fianco destro, ma la buona notizia è che non c’è interessamento delle costole e niente di rotto. Castrovilli ha trascorso la notte in ospedale in osservazione, nuovi controlli stamani: chiaramente è fuori causa per l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.

