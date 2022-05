Cassano umilia Allegri su Vlahovic: “La Juventus con Italiano in panchina avrebbe vinto il campionato”

Antonio Cassano ha parlato delle grandi difficoltà che sta avendo Vlahovic alla Juventus, queste le sue parole in diretta su Twitch

“Vlahovic mi sta quasi simpatico adesso, è passato dalla Fiorentina dove segnava, ha fatto 17 gol in 4 mesi, alla Juventus ha fatto solo 6 gol, magari qualcuno pensava che passava alla Juventus che è più forte e avrebbe segnato di più, ma non è stato cosi. Vlahovic è un signor attaccante giovane, un ragazzo di vent’anni tra i migliori al mondo, alla Juventus non tira in porta, non tocca quattro palloni di seguito” Poi Ventola risponde: “Con Italiano la Juventus avrebbe vinto il campionato” Cassano ribatte: “Sono d’accordo con te, avrebbe vinto il campionato. Con Allegri ci ho lavorato due anni, la tattica la faceva Tassotti, non lui. Ed avevamo una squadra che camminava da sola, lui è bravo solo nella gestione del gruppo. La Juventus non sa giocare a calcio, Allegri quando c’è da ricostruire, non ti dà niente, lo dico da settembre, vale la stessa cosa per il prossimo anno a meno che Agnelli non prende altri 4/5 campioni. Non hanno un gioco, non fanno due passaggi di seguito. Lui prende dieci milioni, parla che va a Livorno, fa vedere che urla in panchina, pensa solo a prendere il grano” conclude Cassano.

