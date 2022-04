Cassano sicuro: “Se ha vinto la Salernitana contro la Fiorentina allora può farlo anche la Sampdoria”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch ha parlato della corsa salvezza della Sampdoria guardando il suo calendario, le parole di Cassano:

“Se la Salernitana ha vinto contro la Fiorentina in casa allora può farlo anche la Sampdoria, non posso pensare che non possano farcela. Una da qui alla fine la devono vincere, se non vincono nel derby contro il Genoa poi per salvarsi una la devono vincere per forza”

