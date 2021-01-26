Cassano: "Kokorin acquisto eccezionale. Martinez Quarta diventerà tra i più forti del mondo"

Antonio Cassano ha detto il suo parere sugli ultimi colpi di mercato di casa Fiorentina, da Kokorin a Martinez Quarta

Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina nella diretta con Bobo Vieri, Adani e Ventola. Queste le parole del talento del calcio italiano: "La Fiorentina ha fatto un grande colpo con Kokorin, è un acquisto eccezionale, l'ho scritto anche a Pradè. Martinez Quarta è un altro grande colpo della Fiorentina, tra qualche anno sarà tra i difensori più forti del mondo"

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