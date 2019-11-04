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Campi rilancia per il nuovo stadio: 35 ettari, un prezzo giusto, soldi devoluti al Meyer e 7000 parcheggi

Il Comune di Campi Bisenzio rilancia per il nuovo stadio mediante un'offerta della famiglia Casini proprietaria dei la quale aggiungerebbe 8 ettari ai 27 già messi a disposizione della Fiorentina per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 12:22
Campi rilancia per il nuovo stadio: 35 ettari, un prezzo giusto, soldi devoluti al Meyer e 7000 parcheggi - Foto nuovo stadio
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Il Comune di Campi Bisenzio rilancia per il nuovo stadio mediante un'offerta della famiglia Casini proprietaria dei la quale aggiungerebbe 8 ettari ai 27 già messi a disposizione della Fiorentina per la realizzazione del nuovo stadio. Una battaglia che continua quindi tra Campi e Mercafir. Se il presidente dei viola scegliesse Campi avrebbe 35 ettari ad un prezzo giusto ed onesto del quale una parte sarà devoluto al Meyer in beneficienza ed i posti auto dovrebbero essere circa 7.000. Commisso vuole il nuovo stadio alla Mercafir in 47 mesi ed acquistare i terreni ad un prezzo giusto. Saranno però i periti a valutare e ad indicare il prezzo e non il sindaco di Firenze Nardella. Il bando di gara poi sarà pubblicato a gennaio, ma la Fiorentina parteciperà solo se riterrà giusto il prezzo d'acquisizione dei terreni. Commisso e Nardella ieri hanno parlato allo stadio in occasione della gara tra Fiorentina e Parma, il comune di Firenze continua nella sua roadmap ma la Fiorentina resta vigile sulle due opzioni. Questo è quanto scrive La Nazione, oggi in edicola.

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