Calendario a confronto, 6 squadre per la Champions. Per il Bologna calendario tosto, la Fiorentina spera
Calendario a confronto, sei squadre per un posto solo in Champions League. Fiorentina in lotta per un piazzamento in Europa.
Con la sosta nazionali volta al termine, oggi riparte la Serie A con la 30esima giornata di campionato. In quest'ultima fase di stagione niente è deciso. Infatti, a 9 gare dalla fine, il campionato vede apertissima la lotta-scudetto, con Inter, Napoli e Atalanta racchiuse in 6 punti, e una lotta-retrocessione tutto fuorché finita.
Se in 6 punti si gioca la lotta per il vertice, la stessa cosa vale per la corsa al posto in Champions, con 6 squadre racchiuse in 6 punti: Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan.
Seguendo l'ordine di classifica, si parte dal Bologna, sicuramente una delle squadre più in forma del campionato, a giudicare dal gioco e dai risultati. Bologna che tuttavia avrà probabilmente il calendario più ostile di quelli presi in esame, con 6 gare su 9 molto difficili da disputare contro squadre che occupano dalla nona posizione in su. Occhio in particolar modo al doppio scontro di Coppa Italia contro l'Empoli, che potrebbe togliere energie alla squadra.
Calendario misto per la Juventus, con gare sulla carta più semplici e altre gare più dure. La Juventus, fresca di cambio panchina, con l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Igor Tudor, potrebbe cercare di invertire il trend negativo della stagione, provando il tutto per tutto per cercare di centrare il quarto posto. L'arrivo di Tudor, ha portato con sé rinnovato entusiasmo e concentrazione all'obiettivo per la squadra, che, senza troppe ipocrisie, per tasso tecnico e spese della scorsa estate, è tra queste 6 la squadra che più di tutte ha l'onere di centrare il piazzamento in Champions, pena il disastro tecnico e il fallimento della stagione.
Ad un punto di distanza la Lazio, reduce da un periodo tutt'altro che semplice, dopo la sconfitta con il Bologna per 5-0 e con ben 1 vittoria nelle ultime 5 gare di campionato. Nel calcolo totale, attenzione all'impegno di Europa League, che comporterà un ulteriore dispendio di energie.
La Roma, rivitalizzata con l'arrivo di Mister Claudio Ranieri, viene da un grande periodo di forma: ben 5 gare vinte nelle ultime 5 di campionato e la testa sul campionato, dopo l'uscita dall'Europa League contro l'Athletic Bilbao. Calendario tosto per la Roma, che dovrà affrontare questo rush finale di campionato senza Dybala, fermo per infortunio.
A solo una misura di distanza, la Fiorentina a 48 punti. La squadra, forte dello splendido 3 a 0 contro la Juventus, nella cornice del Franchi, domani affronterà l'Atalanta alle 15:00. Nonostante questa Fiorentina ci abbia insegnato a diffidare di calendari, pronostici e tabelloni, avrà da qui alla fine del campionato 4 scontri diretti per giocarsi le proprie carte per un piazzamento in Europa: Atalanta, Milan, Roma e Bologna. Testa anche sulla Conference League, con la sfida contro il Celje il 10 di Aprile.
A chiudere la lista il Milan, che si trova in una situazione difficile sotto tutti i punti di vista: un ambiente molto caldo, una dirigenza in evidente difficoltà e una squadra alla ricerca di un'identità, ed il doppio derby di Coppa Italia che potrebbe essere estremamente determinante in ambo i sensi
30ª GIORNATA
Fiorentina - Atalanta
Juventus - Genoa
Lazio - Torino
Lecce - Roma
Napoli - Milan
Venezia - Bologna (0-1)
31ª GIORNATA
Atalanta - Lazio
Bologna - Napoli
Milan - Fiorentina
Roma - Juventus
32ª GIORNATA
Atalanta - Bologna
Fiorentina - Parma
Juventus - Lecce
Lazio - Roma
Udinese - Milan
33ª GIORNATA
Bologna - Inter
Cagliari - Fiorentina
Genoa - Lazio
Milan - Atalanta
Parma - Juventus
Roma - Hellas Verona
34ª GIORNATA
Fiorentina - Empoli
Inter - Roma
Juventus - Monza
Lazio - Parma
Udinese - Bologna
Venezia - Milan
35ª GIORNATA
Bologna - Juventus
Empoli - Lazio
Genoa - Milan
Roma - Fiorentina
36ª GIORNATA
Atalanta - Roma
Lazio - Juventus
Milan - Bologna
Venezia - Fiorentina
37ª GIORNATA
Fiorentina - Bologna
Inter - Lazio
Juventus - Udinese
Roma - Milan
38ª GIORNATA
Bologna - Genoa
Lazio - Lecce
Milan - Monza
Torino - Roma
Udinese - Fiorentina
Venezia - Juventus