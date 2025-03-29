Calendario a confronto, 6 squadre per la Champions. Per il Bologna calendario tosto, la Fiorentina spera

Calendario a confronto, sei squadre per un posto solo in Champions League. Fiorentina in lotta per un piazzamento in Europa.

Con la sosta nazionali volta al termine, oggi riparte la Serie A con la 30esima giornata di campionato. In quest'ultima fase di stagione niente è deciso. Infatti, a 9 gare dalla fine, il campionato vede apertissima la lotta-scudetto, con Inter, Napoli e Atalanta racchiuse in 6 punti, e una lotta-retrocessione tutto fuorché finita.

Se in 6 punti si gioca la lotta per il vertice, la stessa cosa vale per la corsa al posto in Champions, con 6 squadre racchiuse in 6 punti: Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan.

Seguendo l'ordine di classifica, si parte dal Bologna, sicuramente una delle squadre più in forma del campionato, a giudicare dal gioco e dai risultati. Bologna che tuttavia avrà probabilmente il calendario più ostile di quelli presi in esame, con 6 gare su 9 molto difficili da disputare contro squadre che occupano dalla nona posizione in su. Occhio in particolar modo al doppio scontro di Coppa Italia contro l'Empoli, che potrebbe togliere energie alla squadra.

Calendario misto per la Juventus, con gare sulla carta più semplici e altre gare più dure. La Juventus, fresca di cambio panchina, con l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Igor Tudor, potrebbe cercare di invertire il trend negativo della stagione, provando il tutto per tutto per cercare di centrare il quarto posto. L'arrivo di Tudor, ha portato con sé rinnovato entusiasmo e concentrazione all'obiettivo per la squadra, che, senza troppe ipocrisie, per tasso tecnico e spese della scorsa estate, è tra queste 6 la squadra che più di tutte ha l'onere di centrare il piazzamento in Champions, pena il disastro tecnico e il fallimento della stagione.

Ad un punto di distanza la Lazio, reduce da un periodo tutt'altro che semplice, dopo la sconfitta con il Bologna per 5-0 e con ben 1 vittoria nelle ultime 5 gare di campionato. Nel calcolo totale, attenzione all'impegno di Europa League, che comporterà un ulteriore dispendio di energie.

La Roma, rivitalizzata con l'arrivo di Mister Claudio Ranieri, viene da un grande periodo di forma: ben 5 gare vinte nelle ultime 5 di campionato e la testa sul campionato, dopo l'uscita dall'Europa League contro l'Athletic Bilbao. Calendario tosto per la Roma, che dovrà affrontare questo rush finale di campionato senza Dybala, fermo per infortunio.

A solo una misura di distanza, la Fiorentina a 48 punti. La squadra, forte dello splendido 3 a 0 contro la Juventus, nella cornice del Franchi, domani affronterà l'Atalanta alle 15:00. Nonostante questa Fiorentina ci abbia insegnato a diffidare di calendari, pronostici e tabelloni, avrà da qui alla fine del campionato 4 scontri diretti per giocarsi le proprie carte per un piazzamento in Europa: Atalanta, Milan, Roma e Bologna. Testa anche sulla Conference League, con la sfida contro il Celje il 10 di Aprile.

A chiudere la lista il Milan, che si trova in una situazione difficile sotto tutti i punti di vista: un ambiente molto caldo, una dirigenza in evidente difficoltà e una squadra alla ricerca di un'identità, ed il doppio derby di Coppa Italia che potrebbe essere estremamente determinante in ambo i sensi

30ª GIORNATA

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Genoa

Lazio - Torino

Lecce - Roma

Napoli - Milan

Venezia - Bologna (0-1)

31ª GIORNATA

Atalanta - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Fiorentina

Roma - Juventus

32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

Roma - Hellas Verona

34ª GIORNATA

Fiorentina - Empoli

Inter - Roma

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus