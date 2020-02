Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Luca Calamai: “Iachini? Dice che non ha un centravanti solo da area di rigore, in parte è vero ma c’è Cutrone ed ha sempre segnato in quella zona. Oggi i viola giocano di ripartente, Vlahovic in questo è molto bravo. Chiesa? Per me arriva meglio al tiro nel 4-3-3 come esterno. Non ha nulla di Dybala. Se non ci fosse stato Pioli non so come sarebbe finito il campionato dopo la morte di Astori, i calciatori lo consideravano un padre ed un amico. Mandandolo via la Fiorentina ha perso un anno”.