Bucciantini sicuro: “Se la Fiorentina giocasse come la Juventus farebbe 40 punti a campionato”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno a poche ore dalla gara tra la Fiorentina e l’Udinese, queste le parole dell’opinionista di Sky Sport:

“La Juventus ha giocato contro il Sassuolo come ha giocato contro la Fiorentina, loro giocano bassi e vanno di ripartenza. Se la Fiorentina giocasse come la Juventus farebbe 40 punti a campionato, come abbiamo fatto lo scorso anno con Iachini. Giocando in questa maniera facciamo 65 punti, portiamo la gente allo stadio e diamo entusiasmo. Poi qualche partita la puoi perdere, ci sta, ma solo in questa maniera puoi crescere e raggiungere obiettivi. Giocando in questa maniera abbiamo vinto contro il Milan, abbiamo vinto contro il Napoli, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia e tante altre grandi vittorie. Se stasera vinciamo siamo quinti, ci siamo arrivati con una proposta di gioco e con un’identità. Firenze è tornata ad avere un ruolo nel calcio”

