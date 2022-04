Bucchioni non ha dubbi: ”La clausola di Italiano non ha valenza, resterà alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni del Penta Sport, Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina ed ha commentato l’indiscrezione legata alla clausola risolutiva da 10 milioni presente nel contratto di Italiano. Queste le sue parole:

”Salernitana? Situazione accettabile, c’erano tante scorie psicologiche dopo l’eliminazione in coppa. E’ un gruppo sano quello della Fiorentina, poi ci sta che vi siano partite che non vanno bene, ma più che altro è stato un problema mentale, scendendo nel tecnico, la Fiorentina era molto lenta.

Domani è la partita più importante della stagione. Clausola Italiano? Avvantaggia la Fiorentina perchè Italiano non è Guardiola, parliamo del nulla. Non esistono squadre disposte a pagare 10 milioni per tesserare Italiano. Italiano resterà alla Fiorentina anche la prossima stagione, per me. Anche lui deve ancora completare il suo percorso di crescita.”

