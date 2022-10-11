Bucciantini: "Non abbandoniamo Jovic. Nel primo tempo meritava la Fiorentina: serve solo fare gol"

La Fiorentina mi è piaciuta, nel primo tempo strameritava la rete del vantaggio, ma nel calcio il gol è tutto

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della brutta sconfitta della Fiorentina contro la Lazio, queste le sue parole:

"La partita? Il problema è sempre quello, la Fiorentina è una squadra che non segna. Nonostante ciò il primo tempo è stato buono e quello che disturba è che i Viola hanno fatto male alla Lazio nel primo tempo, anche tirando molto nessuno ha mai trovato la porta. La Fiorentina ha fatto di tutto, ma gli attaccanti hanno sbagliato dei gol che non possono permettersi di sbagliare.

Lazio? Gioca in modo splendido, quando scendono arrivano in fondo e hanno, invece, i giocatori che la buttano dentro. Andare in vantaggio significava anche disturbarli dal momento che non subiscono gol da diverse partite. Nella prima frazione di gioco loro hanno difeso male, la Fiorentina li ha fatto abbassare tanto con la difesa.

Jovic? Non va abbandonato, insisto su questo: anche lui, però, non deve abbandonarci.

Attaccanti? Da quando è andato via Vlahovic la Fiorentina ha comprato 4 5 attaccanti. Tutti calciatori che hanno fatto gol nel passato oppure ne hanno fatti pochi. L'attacco deve sempre seguire la statistica.

Prossime partite? Adesso bisogna essere tormentati dal gol; gli attaccanti devono sfondare la rete perchè il calcio è gol!"

LE PAROLE DELL'EX DS

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