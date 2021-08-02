Bucciantini: "Milenkovic si può vendere. Mercato? Il minimo indispensabile: un esterno e un centrocampista"

Le parole di Marco Bucciantini ai microfoni di Radio Bruno

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MILENKOVIC "È un calciatore che si può anche vendere, se resta sono più contento, ma avrebbe avuto bisogno di meno guai finanziari perché non tutti possono permetterselo oggi. Non credo che questo sia l’anno migliore per andare in scadenza".

MERCATO "È un periodo difficile. Meglio fare pochissimi movimenti, non è facile girare i giocatori. Comprerei giusto un esterno d’attacco e un centrocampista adatti al gioco di Italiano, farei il minimo indispensabile".

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