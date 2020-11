Bucciantini: “La Fiorentina a San Siro farà un partitone, momento migliore per incontrare il Milan”

L’opinionista di Sky Sport, Marco Bucciantini, molto legato ai colori viola, ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:

“Con Prandelli abbiamo visto cose nuove, la difesa a tre e mezzo e non più tre difensori statici, il centrocampo a due, Koaumè ala destra. Ribery alla Fiorentina ha la stessa importanza di Ibrahimovic al Milan. Se non ci dovesse essere domenica sarà l’occasione per altri giocatori di prendersi delle responsabilità. E’ il momento migliore per andare a giocare a San Siro contro il Milan perchè la squadra viola parte sfavorita e non giocherà con la pressione del risultato, in quella partita non ci sarà nulla da perdere e si potrà giocare liberi e spensierati. Sono convinto che Prandelli abbia bisogno di tempo e che ci dobbiamo affidare al suo talento”

