Bucciantini: “Delusi solo dal risultato, visto grande Fiorentina. Jovic segnerà in finale di Conference”

Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto per rispondere alle domande dei tifosi Viola il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

“Avevo paura di rimanere deluso dalla partita ma così non è stato: si può essere delusi solo del risultato perchè la Fiorentina ha fatto una grande partita. Le finali non si pareggiano e ieri sera ero contento di aver portato la famiglia allo stadio e fare vedere una squadra con delle idee fino all’ultimo.

Jovic? Argomento del giorno. Quando entra Jovic succede sempre qualcosa ultimamente. Ieri ha fatto due giocate importanti che potevano essere due gol, quello è mancato. Entrare dopo gli permette di radunare le energie in mezz’ora ma in generale lui ha dato nuovamente vita alla partita. La squadra con lui è stata più pericolosa: io non ho visto occasioni sbagliate rispetto a quelle di Basilea. Non ha segnato ma ha aiutato ad avvicinare la squadra in attacco, la Fiorentina negli ultimi 25 minuti è tornata nell’area dell’Inter. Difficile valutarlo solo perchè in tutta la stagione ci sono stati dei momenti deludenti e quindi alcuni sono offuscati da questi momenti di Jovic.

Chi si prende come attaccante anno prossimo? Si può migliorare e si è visto ieri cosa manca. La notizia è che in due anni sei riuscito a giocartela con quelli più forti con delle determinate individualità. Ci sono dei reparti che si possono migliorare e l’attacco è uno di questi perchè serve avere certezze. Italiano ha detto una cosa giusta cioè che Jovic e Cabral sono i due attaccanti che ci hanno portato in due finali.

I cambi? Sottil in questo momento non ha spensieratezza e peccato per aver interrotto quel suo periodo di crescita. Ranieri è entrato benissimo e potrebbe giocare anche la finale di Conference. Tutto conferma il grande lavoro dell’allenatore perchè include tutti: le sue idee sono in continua evoluzione e questo ti porta in campo e saper sempre cosa fare. La Fiorentina dello scorso e questo anno sono squadre competitive, spero che questa guerra su Italiano sia finita.

