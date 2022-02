Bucciantini ammette: “Mai visto a gennaio vendere il miglior giocatore a chi ti precede in classifica”

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno analizzando la Fiorentina dopo il mercato di gennaio, le sue parole

“Non ho mai visto vendere a gennaio il miglior giocatore alla squadra che è ti è davanti una posizione in classifica, perchè se vinciamo il recupero contro l’Udinese siamo a 3 punti dalla Juventus, anche se tutti hanno sempre pensato che la Juventus corra per altro, ma in classifica siamo li. E’ vero che è difficile dire che siamo più forti senza Vlahovic, ma qualche gol in più da tutti possiamo prenderli per andare a coprire i gol che ci mancano da Vlahovic. Da Nico a Sottil, fino a Castrovilli e Piatek e Cabral, i gol di Vlahovic possiamo trovarli, non penso che siamo più deboli” conclude Bucciantini.

