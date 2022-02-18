Bucchioni sicuro: "Se la Fiorentina gioca come sa fare non ci sarà Atalanta che tenga domenica"

Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione sia in casa Fiorentina e sia in casa Atalanta in vista dell'incontro di domenica

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno a due giorni dalla partita contro l'Atalanta, queste le parole del giornalista

"Lo sfogo di Marino dell'Atalanta dopo le partite contro Fiorentina e Juventus erano il segno che in casa Atalanta qualcosa stava succedendo, segno di una tranquillità che non c'è più. Anche il fatto che nel reparto offensivo si sono fatti trovare impreparati non è da loro. La Fiorentina adesso può battersela contro chiunque anche se c'è un grande lavoro ancora da fare. Se la Fiorentina gioca come sa non c'è Atalanta che tenga, segno di una squadra sempre più forte.

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La Fiorentina deve riprendersi il posto che gli ha preso l'Atalanta, negli ultimi anni i Della Valle avevano deciso di non fare più calcio negli ultimi anni, adesso con Commisso si sta ripartendo. Credo che all'Atalanta sia finito un ciclo, mentre i viola stanno crescendo. Nella storia degli ultimi 100 anni di serie A la storia dice che la Fiorentina deve stare in alto in classifica, lo stesso non si può dire per l'Atalanta.

Con Montella la squadra era piena di campioni, adesso invece Italiano non ha tutti questi campioni eppure il suo lavoro è straordinario. Un esempio è Piatek, in un mese questo ragazzo sta giocando a calcio, fa i movimenti che faceva Vlahovic pur non essendo Vlahovic, vuol dire che tutti i giorni con la testa è convinto di quello che fa. Se vuoi crescere devi mettere giocatori di qualità superiore, questo è chiaro. Per tenere Italiano non serve fargli un contratto lungo, ma serve fare una squadra forte

Recuperare Castrovilli deve essere l'obiettivo della Fiorentina, non so se può andare bene in questo calcio, se si mette a disposizione completamente di Italiano credo possa diventare determinante, lui ha caratteristiche che lo portano a portare spesso palla. Ora o mai più per recuperarlo, dipende tutto da lui.

BORUC PROTAGONISTA DI UNO SHOW IN NEGATIVO

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