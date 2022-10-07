Bucchioni senza sconti: "Chi voleva l'esonero di Italiano deve strappare il tesserino da giornalista"

Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina il giorno dopo la bella vittoria della squadra viola in Conference League

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la bella vittoria della Fiorentina a Edimburgo in Conference League, queste le sue parole:

"La dimostrazione che Italiano ha in mano il gruppo e che il gruppo lo segue, è la grande notizia di ieri sera, straordinaria. Kouamè deve tanto a Italiano ma tutta la gestione della partita fa capire che si tratta di un gruppo coeso. Le difficoltà colpa di assenze, infortuni e partite ravvicinate. Non è mica facile far capire ai giocatori cosi vuoi e che i giocatori ti seguano, come poi è successo benissimo lo scorso anno. Italiano è andato avanti sulla sua strada con determinazione, con il suo modo di giocare.

Chi ha scritto che Italiano era da esonero andrebbe buttato fuori dall'ordine dei giornalisti, questi qui fanno inquinamento mediatico a Firenze. Il calcio è fatto di risultati ma devi fare analisi, i 22 punti in più fatti lo scorso anno sono una dimostrazione. Eravamo alla ricerca di una scintilla e questa scintilla è arrivata. Mandragora per qualcuno era un bidone, 4/5 anni dicevamo che poteva diventare un campione, diamogli tempo. Bianco ha dimostrato di avere personalità, è un ragazzo da tenere in considerazione. Su Cabral dopo 10 mesi possiamo dire che il suo tempo è finito, a questo punto è un discorso da fare a gennaio"

ZANIOLO NON SI SMENTISCE

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