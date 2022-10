Dalle prese in giro alla Curva Fiesole fino alla bambinate continue, Zaniolo vittima di se stesso

Era il 20 dicembre del 2019 e Zaniolo, per la prima volta vera da avversario a Firenze, uscendo dal campo dopo la vittoria della sua Roma contro la Fiorentina, fece vedere a tutti il motivo per cui non sarebbe mai diventato un grande campione. Il ragazzo, probabilmente ancora infastidito e risentito contro la Fiorentina che lo scartò per motivi comportamentali, passando davanti la Curva Fiesole, quel giorno, si mise a fare sorrisini e linguacce quasi nascondendosi per evitare polveroni e reazioni di un certo tipo. Gesti che non sfuggirono ai fotografi che stavano li in quel momento.

Sono passati 3 anni ormai ma Zaniolo evidentemente non è ancora cresciuto, in campo latita e non segna mai, fuori dal campo è sempre protagonista, in negativo. Vedi i motivi che hanno portato il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, prima a mandarlo via per un rapporto in stile Gossip Girl con Zaccagni e poi a non convocarlo per la Nations League senza nemmeno troppe spiegazioni.

Perchè prima di essere un grande giocatore devi essere un ragazzo con un certo tipo di comportamento. Per questo motivo due società come Fiorentina e Inter lo scartarono, magari anche sbagliando perchè da un punto di vista tecnico si tratta di un giocatore valido che avrebbe indiscutibilmente portato denaro alle rispettive società in caso di cessione. Si, denaro in caso di cessione perchè questo Zaniolo puoi valorizzarlo solo cosi, vendendolo al miglior offerente, ammesso che ci sia.

Ieri l’ennesima pagina nera della sua carriera con un’espulsione diretta per un brutto gesto nei confronti del giocatore del Betis, facendo un danno alla propria squadra. Un gesto, quello che ha portato al rosso diretto, che ormai non fa più notizia, perchè tutti si stanno abituando a cos’è Zaniolo senza meravigliarsi nemmeno più di tanto. Noi ce n’eravamo accorti molto prima, quella notte sotto la Fiesole.

