Bucchioni: “Se dopo 15 minuti era 3-0 per la Fiorentina nessuno avrebbe avuto nulla da dire”

Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina alla vigilia della gara contro la Roma, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La nuova maglia mi piace, io sono per l’innovazione, a me piace molto la maglia bianca con la V viola, queste sono maglie per la vendita, mi dicono esperti del marketing che le maglie più brutte sono e più le vendono, ho estremizzato il concetto, ma le maglie più sono curiose e più sono vendute

La Fiorentina gioca cosi, i modelli sono Guardiola, De Zerbi ma anche lo stesso Spalletti, il Napoli per questo motivo è uscito dalla Champions, ma è la stessa filosofia che ti ha portato a giocare due finali. Se il primo quarto d’ora si stava 2 o 3 a zero per la Fiorentina non ci sarebbe stato niente da dire. Se poi cali un attimo qualche errore in fase difensiva lo fai, bisogna fare più attenzione. Poi servono giocatori di maggiore qualità, se ci fosse stato Nzola davanti avrebbe fatto 20 gol, a Cabral vogliamo bene ma non ha dimostrato di fare la differenza, Jovic lasciamo perdere.

Per far giocare Jovic bisogna cambiare modulo, se cambi modulo per come gioca la Fiorentina perdi l’equilibrio. Se a due esterni che attaccano ci aggiungi Jovic più il centravanti, quando perdi palla nessuno torna a fare pressing. Il problema è questo, lui in Germania giocava cosi. Un centravanti che vede la porta segna in quelle occasioni.

Se ci sono giocatori che non crescono, che sono duri e non migliorano, che fanno sempre gli stessi errori, allora vanno cambiati. La qualità è importante, serve chi la butta dentro, la filosofia è quello di fare un gol più degli avversari. Contro l’Inter se avessi fatto il secondo gol quando lo meritavi, sarebbe cambiato tutto”

ECCO LA NUOVA MAGLIA DELLA FIORENTINA