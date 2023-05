Questa mattina la Fiorentina ha mostrato la nuova maglia per la stagione 2023/2024. Il colletto bianco la principale novità, come anche una serie di linee parallele che viaggiano su tutta la divisa. Questa maglia verrà indossata nelle prossime sfide in campionato contro Roma e Sassuolo

IL NAPOLI, LUIS ENRIQUE E ITALIANO ANCORA MAI CERCATO