Bucchioni: “Se contro la Juventus ci fosse stato Batistuta o un altro attaccante finiva 3-1 per la Fiorentina”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro la Juventus, queste le sue parole:

“Ci fosse stato Batistuta o un altro attaccante domenica sarebbe finita 3-1 per la Fiorentina contro la Juventus. Facciamo un passo indietro, la Fiorentina funziona quando c’è un gioco corale, quando tutti si muovono con una certa velocità, ma qui giocatori di alta elevatura, esclusi Nico e Bonaventura, non ce ne sono. Nessuno può mettere in difficoltà una difesa chiusa con una giocata. Il resto sono giocatori normali che sono stati portati a far bene grazie al gioco. A destra manca il terzino destro per infortunio, Biraghi ha ricominciato a sbagliare i cross. Nzola è scaduto rispetto a quello che conosco io, non sa nemmeno più quello che sa fare, lui sa fare a sportellate, sa fare i movimenti ma oggi non fa nemmeno quelli. Beltran invece sta facendo un percorso diverso”

LA VERGOGNA DAL SETTORE OSPITI DELLA JUVENTUS