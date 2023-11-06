Vergogna dal settore ospiti della Juventus, tifosi imitano persone che affogano nell'acqua. Il video

Bruttissimo episodio avvenuto durante la partita di ieri tra Fiorentina e Juventus. Alcuni tifosi della squadra bianconera presenti nel settore ospiti hanno mimato gente che annega in riferimento al d...

Bruttissimo episodio avvenuto durante la partita di ieri tra Fiorentina e Juventus. Alcuni tifosi della squadra bianconera presenti nel settore ospiti hanno mimato gente che annega in riferimento al dramma dell'alluvione nel territorio toscano. Un gesto orribile e disumano che si spera venga punito. Ecco il video postato da Passione Fiorentina