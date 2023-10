Bucchioni rivela: “Ieri ho parlato con Nzola sulle critiche. ‘Lo so io quello che valgo’ mi ha risposto”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha rivelato un retroscena di ieri al Viola Park con l’attaccante della Fiorentina Nzola.

“Da chi mi aspetto di più? Tutti devono crescere ma Nzola so che può fare di più. Io ieri ho parlato con lui e gli ho detto che ci sono troppe critiche su di lui, probabilmente non ti conoscono, ma mi ha dato una risposta straordinaria; mi ha detto “Lo so io quello che valgo”.

L’OPINIONE DI ENZO BUCCHIONI SUL MOMENTO DI PARISI E KAYODE