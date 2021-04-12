Bucchioni: "Rinnovo Vlahovic? Chiede 3 milioni altrimenti andrà via, va evitato altro caso Chiesa"

Bucchioni parla di Vlahovic, del suo futuro, e di Fiorentina-Atalanta

Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio anche della sfida andata in scena ieri sera, ovvero Fiorentina-Atalanta.

Come commenta Fiorentina-Atalanta?

"Risultato bugiardo, almeno 5 palle gol vere per l'Atalanta, che ha dato sempre la sensazione di giocare senza schiacciare l'acceleratore. Quando ha smesso di giocare è uscita fuori la Fiorentina, ma il divario è sempre sembrato molto netto".

Vlahovic andrà via dalla Fiorentina?

"E' uno dei temi che dovrà affrontare Commisso. Il procuratore chiede 3 milioni d'ingaggio, come gli hanno promesso altre squadre e una squadra forte, da rilanciare. Altrimenti va via. C'è da evitare un nuovo caso Chiesa".

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