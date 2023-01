Bucchioni: “Ok Brekalo ma siamo sempre a sperare che Jovic e Cabral la buttino dentro”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Brekalo? Brekalo è un giocatore interessante che ti può portare in superiorità numerica: ha grande rapidità e può fare gol in proprio. In un meccanismo come quello della Fiorentina può essere tanta roba: affare dal punto di vista economico e con qualità superiori alla media.

Attacco? Il problema fondamentale è sempre chi la butta dentro. Spero che da qui alla fine del mercato se dovesse capitare l’occasione la Fiorentina possa coglierla perchè togliendo Brekalo siamo sempre a sperare che Jovic o Cabral si sblocchino e la buttino dentro.

Mercato? Shomurodov va in prestito secco allo Spezia: era un’operazione a cui la Fiorentina poteva pensare.”

