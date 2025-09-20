20 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:26

Bucchioni: “Non penso che Pioli sia in difficoltà, è troppo esperto per farsi influenzare dalle critiche”

Radio

Mirko Carmignani

20 Settembre · 20:35

Il giornalista ha parlato della sfida di domani del Franchi tra i viola e i comaschi che vale davvero molto

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “In una stagione ci sono dei bivi che ti portano a fare dei percorsi o degli altri, per dire se domani vinci allora avrai dei pensieri positivi, ma se non dovessi far risultato, allora entreresti in un giro di umori negativi che ti rallenterebbero e basta, per questo vincere diventa imperativo.”

Su Pioli: “Non voglio credere che sia in difficoltà perché è esperto e deve trovare il modo per migliorare la situazione. Mi fido di lui e non si deve far condizionare dalle critiche. Se è convinto che la squadra ha lavorato bene, allora cerchiamo di far leva sugli aspetti positivi anche se ancora non c’è un’identità precisa.”

Prosegue: “Non voglio vedere una squadra stravolta, magari corretta perché se dovesse cambiare molto, allora quanto fatto finora sarebbe cestinato. La squadra ha bisogno di trovare il suo equilibrio e poi crescerà, ma sarebbe sbagliato cambiare tutto perché non farebbe bene al gruppo. Ad esempio non metterei fuori Fagioli, anzi gli cambierei ruolo con l’ingresso di Nicolussi come regista.”

