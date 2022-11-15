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Bucchioni: "La Fiorentina sbaglia a mettere in piazza i problemi con Nico Gonzalez, cosi lo deprezzi"

Tanto rumore dopo le parole di Joe Barone contro Nico Gonzalez alle porte del mondiale, il parere di Enzo Bucchioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2022 15:18
Bucchioni: "La Fiorentina sbaglia a mettere in piazza i problemi con Nico Gonzalez, cosi lo deprezzi" -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della questione Nico Gonzalez, attaccato dalla società prima di Milan-Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Queste dichiarazioni di domenica non mi sono piaciute, ti possono solo creare problemi, la Fiorentina avrebbe dovuto dire pubblicamente che avrebbe aspettato a braccia aperte Nico Gonzalez dopo il mondiale, poi puoi essere arrabbiato con il giocatore ma non puoi dirlo a tutti, cosi ti metti in difficoltà con le tue stesse mani. Certe situazioni vanno tenute nello spogliatoio, se lo vuoi vendere non puoi mettere in piazza tutti i problemi e deprezzarlo, se invece lo puoi tenere evidenziare i suoi comportamenti non fa bene al gruppo, nel calcio bisogna parlare poco di certe situazioni"

LE PAROLE DI BIANCO, IL GIOVANE VIOLA SI RACCONTA

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