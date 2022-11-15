Bucchioni: "La Fiorentina sbaglia a mettere in piazza i problemi con Nico Gonzalez, cosi lo deprezzi"

Tanto rumore dopo le parole di Joe Barone contro Nico Gonzalez alle porte del mondiale, il parere di Enzo Bucchioni

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della questione Nico Gonzalez, attaccato dalla società prima di Milan-Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Queste dichiarazioni di domenica non mi sono piaciute, ti possono solo creare problemi, la Fiorentina avrebbe dovuto dire pubblicamente che avrebbe aspettato a braccia aperte Nico Gonzalez dopo il mondiale, poi puoi essere arrabbiato con il giocatore ma non puoi dirlo a tutti, cosi ti metti in difficoltà con le tue stesse mani. Certe situazioni vanno tenute nello spogliatoio, se lo vuoi vendere non puoi mettere in piazza tutti i problemi e deprezzarlo, se invece lo puoi tenere evidenziare i suoi comportamenti non fa bene al gruppo, nel calcio bisogna parlare poco di certe situazioni"

LE PAROLE DI BIANCO, IL GIOVANE VIOLA SI RACCONTA

https://www.labaroviola.com/bianco-per-commisso-sono-un-nipote-alla-fiorentina-non-puoi-sbagliare-manco-mezzo-allenamento/192573/