Bianco: "Per Commisso sono un nipote. Alla Fiorentina non puoi sbagliare manco mezzo allenamento"

Il giocatore della Fiorentina Bianco ha parlato a tutto tondo ai microfoni del sito ufficiale della squadra viola

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il giovane centrocampista viola Alessandro Bianco. Questi passaggi principali:

“L’esordio in Europa? E' stata una grande emozione. Ero molto tranquillo quando sono entrato in campo, forse anche per il risultato. Era tanto che aspettavo questo momento, quindi ringrazio il mister e i miei compagni. Non ho festeggiato, perchè praticamente giochiamo ogni tre giorni quindi c'è stato poco tempo. Cosa penso dei tifosi viola? Il supporto dei tifosi per noi è veramente fondamentale. Rapporto con la dirigenza? Dopo l’esordio europeo, Barone mi ha fatto subito i complimenti. Sia lui che Commisso mi trattano un po’ come un nipote.

Morte Guerini? Eroa a casa con dei compagni di squadra quando lo abbiamo saputo. E' stato un momento molto duro. Il rapporto con i compagni e come sono? Nico Gonzalez è il più “pazzo” nello spogliatoio. Saponara il più saggio. Aggettivo per Italiano? Maniacale. Hai visitato il Viola Park cosa ne pensi? Sarà un valore aggiunto per noi. Passaggio alla prima squadra? Restare in una rosa che è nelle competizioni europee, è una grande soddisfazione. A questi livelli se sbagli mezzo allenamento, è complicato poi andare bene in partita. Come sono di carattere? Caratterialmente sono un ragazzo abbastanza “freddo”. Non ho paura delle critiche”.

NAZIONE PARLA DELL'INCONTRO BARONE-GRAVINA

https://www.labaroviola.com/nazione-svela-incontro-barone-gravina-a-coverciano-il-dg-ha-parlato-dei-torti-arbitrali-subiti-dai-viola/192540/