Bucchioni: “La Fiorentina è incompleta, il mercato era partito bene ma poi si è bloccato”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni per commentare la situazione in casa viola: “Pioli rappresenta una grande certezza per la Fiorentina, infatti per quanto riguarda il tecnico siamo migliorati rispetto al punto interrogativo di Palladino. Tra i due non c’è corsa e so che Pioli porterà una bella differenza, ma per me la squadra non è completa e i tempi sono stretti poi è vero che nel rush finale le cose si accelerano e le occasioni possono capitare, ma 13 giorni sono pochi e la stagione sta per iniziare.”

Prosegue: “La Fiorentina era partita bene tenendo i migliori, aggiungendo Fazzini e Dzeko che possono aiutare il gruppo, ma poi non ha continuato e mi sarei aspettato di più anche perché ha un tecnico che ha delle idee. Il mercato si è bloccato perché non sei riuscito a cedere gli esuberi che avevi e per questo non hai raccolto quanto credevi. Hai bisogno di mettere più certezze dentro perché per ora la rosa non è cambiata molto e manca un difensore per il gioco di Pioli, un centrocampista superiore e una punta vice Kean.”

Prosegue: “Questa è l’ennesima occasione che ti si presenta perché tante grandi sono in difficoltà e ne devi approfittare. Hai mantenuto i più forti e ora devi spingere per alzare il livello perché non capita di avere delle situazioni così tutti gli anni. Per essere competitivo, hai bisogno di 18 titolari e ora non li hai.”